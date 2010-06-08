MTV Sinema ödülleri dağıtıldı

T24 - 2010 MTV Sinema Ödülleri, önceki akşam düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Geceye ünlü aktris Sandra Bullock'un, sahnede Scarlett Johansson'u dudağından öpmesi damgasını vurdu.
Sinema endüstrisinin önde gelen ödüllerinden 2010 MTV Sinema Ödülleri, önceki akşam Los Angeles'ta düzenlenen bir törenle dağıtıldı. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin ilgi gösterdiği törene, ünlü aktris Sandra Bullock damgasını vurdu. Eşi Jesse James'in ihanetinin ardından eşiyle yollarını ayıran ve ortalarda gözükmeyen Bullock, törende neşeli haliyle dikkat çekti. En iyi öpüşme sizinkiydi!
Oyunculuğu bırakacağına dair çıkan dedikoduları törende yaptığı konuşmada yalanlayan Bullock, "Ne yapıyorsam onu yapmaya devam edeceğim. Bir yere gittiğim yok. Birincisi ölmedim, ikincisi herkesin selüliti olabilir" sözleriyle izleyenleri güldürdü. Sandra Bullock'la 'Teklif' filminde oynayan Ryan Reynolds'ı temsilen törende bulunan Johansson da sahneye çıktı. Sahnede 'En İyi Öpüşme' ödülünün Ryan Reynolds ve Sandra Bullock'a gitmesi gerektiğini söyleyen Johansson'a en büyük sürprizi yine Bullock yaptı. Johansson'un bu yorumları üzerine, genç aktrisi dudaklarından öptü.İŞTE ÖDÜL LİSTESİ:En İyi Kavga Ödülü:
Beyonce-Ali Larter 'Obsessed'En İyi Öpüşme:
Kristen Stewart-Robert Pattinson 'Yeni Ay'En İyi Çıkış Yapan Oyuncu:
Anna Kendrick 'Up In the Air'En İyi Kadın Oyuncu:
Kristen Stewart 'Yeni Ay'En İyi Uluslararası Yıldız:
Robert Pattinson 'Yeni Ay'En İyi Film:
'Yeni Ay'MTV Generation Ödülü
: Sandra BullockEn İyi Komedi Performansı:
Zach Galifianakis 'The Hangover'