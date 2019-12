MTV Sinema ödülleri dağıtıldı

T24

En iyi öpüşme sizinkiydi!

İŞTE ÖDÜL LİSTESİ:

Sinema endüstrisinin önde gelen ödüllerinden 2010 MTV Sinema Ödülleri, önceki akşam Los Angeles'ta düzenlenen bir törenle dağıtıldı. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin ilgi gösterdiği törene, ünlü aktris Sandra Bullock damgasını vurdu. Eşi Jesse James'in ihanetinin ardından eşiyle yollarını ayıran ve ortalarda gözükmeyen Bullock, törende neşeli haliyle dikkat çekti.Oyunculuğu bırakacağına dair çıkan dedikoduları törende yaptığı konuşmada yalanlayan Bullock, "Ne yapıyorsam onu yapmaya devam edeceğim. Bir yere gittiğim yok. Birincisi ölmedim, ikincisi herkesin selüliti olabilir" sözleriyle izleyenleri güldürdü. Sandra Bullock'la 'Teklif' filminde oynayan Ryan Reynolds'ı temsilen törende bulunan Johansson da sahneye çıktı. Sahnede 'En İyi Öpüşme' ödülünün Ryan Reynolds ve Sandra Bullock'a gitmesi gerektiğini söyleyen Johansson'a en büyük sürprizi yine Bullock yaptı. Johansson'un bu yorumları üzerine, genç aktrisi dudaklarından öptü.Beyonce-Ali Larter 'Obsessed'Kristen Stewart-Robert Pattinson 'Yeni Ay'Anna Kendrick 'Up In the Air'Kristen Stewart 'Yeni Ay'Robert Pattinson 'Yeni Ay''Yeni Ay': Sandra BullockZach Galifianakis 'The Hangover'