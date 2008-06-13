MTV Sinema Ödülleri

1980’lerin ünlü çizgi filminden yola çıkarak çekilen “Transformers”, En İyi Film seçildiği gecede, filmin yıldızı Megan Fox kırmızı halı ve sahnede ikifarklı kıyafetle hayranlarının karşısına çıktı. Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu ve bir Tim Burton filmi olan Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’daki performanslarıyla gecede iki ayrı ödüle layık görülen, aykırı aktör Johnny Depp, gecenin yıldızı oldu.

Hollywood dünyasının kalbinin attığı Universal Stüdyoları alanı içindeki Gibson Amfitiyatro’da düzenlenen ve sunuculuğunu ünlü komedyen Mike Myers’ın yaptığı gecede, Lindsay Lohan’ın güzelliği dikkatlerden kaçmadı. Uzun zamandır kendine daha fazla önem göstermeye başlayan genç oyuncunun MTV için özel olarak hazırlanması, dikkat çekti.

Fantastik bir bilim kurgu filmi olan “I am Legend” filminde tek başına muhteşem bir performans sergileyen ünlü oyuncu Will Smith, “En İyi Aktör” ödülünü, filmde küçük bir rol alan oğlu ile birlikte aldı. Juno filminde genç yaşta hamile kalan bir kızı başarıyla canlandıran, En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına da aday gösterilen Ellen Page, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü MTV’den aldı.

Geceye katılan isimler arasında yer alan Paris Hilton, geçtiğimiz yıl yalnız katıldığı MTV Ödül Töreni’ne bu yıl sevgilisi Benji Madden ile katıldı. Müzisyen sevgilisi ile uzun süredir mutlu bir beraberlik sürdüren Hilton, en çok ilgi çeken isimlerden biriydi.

Sex and The City dizisinin sinema versiyonunun tüm dünyada yankı uyandırdığı bugünlerde, filmin yapımcılarından ve başrol oyuncusu olan Sarah Jessica Parker da, gecenin yıldız isimleri arasında ödül vermek üzere sahneye çıkanlar arasındaydı.

Parker, son zamanlarda ayrılacaklarına dair çıkan dedikodulara inat her davete birlikte katılan Tom Cruise – Katie Holmes çifti ile tören öncesi ve sonrasında birlikte vakit geçirdi.

Adam Sandler’a ödülünü sunmak üzere sahneye çıkan Tom Cruise, ünlü komedyen ünlü birlikte izleyenleri kahkahaya boğdu. High School Musical film serisi ile yıldızı parlayan ve film setinde birlikte aşık olan Zac Efron ile Vanessa Hudgens, gecenin genç çiftleri arasındaydı.

High School’un ardından John Travolta ile birlikte oynadığı Hairspray filmindeki rol alan Efron, ‘En İyi Çıkış Yapan Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Charlize Theron’un da sunucular arasında yer aldığı gecede başrolü, eğlence aldı.





Gecede ödüller kadar dikkat çeken diğer konu, her zamanki gibi modaydı. Ünlü yıldızların altın sarısı halıda verdiği pozlar, gecede modanın başrol oynamasını sağladı. Pembe mini kıyafeti Zac Posen imzası taşıyan Transformers’ın yıldızı Megan Fox, gecenin en dikkat çekici kadınlarından biriydi. D & G imzalı, kıyafeti bu sezonun moda rengi moru taşıyan Lindsay Lohan akıllara, ‘’artık değişiyor mu?’’ sorusunu getirdi.





MTV film ödüllerinin bu yılki sahiplerinin listesi:



En iyi film: “Transformers”



En iyi erkek Oyuncu: Will Smith (I am Legend-Ben Bir Efsaneyim)

En iyi kadın Oyuncu: Ellen Page (Juno)

En iyi komedi Oyuncusu: Johnny Deep (Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu)

En İyi Çıkış Yapan Oyn: Zac Efron (Hairspray)

En iyi dövüş sahnesi: Sean Faris, Cam Gigandet (Never Back Down-Asla Pes Etme)



En iyi öpüşme sahnesi: Briana Evigan, Robert Hoffman (Step Up 2 TheStreets-Sokak Dansı)

En İyi Yaz Filmi: Iron Man

En İyi Kötü Karakter: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Generation Ödülü: Adam Sandler



Hello - Gözde Yörükoğlu