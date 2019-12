MTV ödülü Emre Aydın'ın oldu

15'inci MTV Avrupa Müzik Ödülleri, İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu.Echo Arena'da düzenlenen ve 10 bin kişinin katıldığı törenin, 30 milyon kişi tarafından televizyondan izlendiği tahmin ediliyor.MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde Emre Aydın, tüm ülkeleri geçerek birinci olmayı başardı. İngiltere birincisi, dünyaca ünlü şarkıcı Leona Lewis’i bile geride bırakan Emre Aydın artık Avrupa’nın En İyi Sanatçısı oldu.Ödül alan Emre Aydın, dünyaca ünlü yıldızlar Beyoncé Knowles, The Killers, Kid Rock, Duffy, Pink, Take That, Tokio Hotel, SugaBabes, Solange Knowles, Grace Jones ile aynı sahneyi paylaşma şansını elde etti…En İyi Sanatçı'nın kimin olacağını belirlemek için 12 Ekim 2008 tarihinden bugüne tüm dünyadan gelen oylarla MTV Türkiye’nin adayı Emre Aydın olmuştu. Bu yolda önce Hadise, Sagopa Kajmer, Hayko Cepkin, Hande Yener ve Hadise’yi eleyerek MTV Türkiye birincisi olamayı başaran Emre Aydın, katılan 21 Avrupa ülke birincilerini bile geride bırakarak “Avrupa’nın En İyi Sanatçısı” oldu.Törende, "en iyi albüm" ödülünü "Blackout" albümüyle alan Amerikalı şarkıcı Britney Spears "yılın sanatçısı" ödülünün de sahibi oldu.Gecede 30 Seconds To Mars "Yılın En İyi Rock Grubu", grubun "Beautiful Lie" parçasına çektiği klip de "yılın en iyi klibi" seçildi.Törende Kanye West "En İyi Hip-Hop Şarkıcısı", Tokio Hotel, "2008'in Yıldızı", Rick Astley "Tüm Zamanların En İyi Şarkıcısı", Pink'in "So What" adlı şarkısı "En İyi Şarkı" ödüllerine layık görüldü.Gecede Onur Ödülü'nün sahibi olan efsanevi The Beatles grubunun eski üyelerinden Paul McCartney, yaptığı konuşmada, Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.Ödülünü U2 grubunun solisti Bono'dan alan McCartney, The Beatles'ın diğer 3 üyesinden övgüyle bahsetti ve "yıllar önce burada Liverpool'da doğmuş 4 küçük çocuktuk. Fena işler yapmadık. Aileme, sizlere, İngiltere'deki herkese ve ABD'de Obama'ya oy veren herkese teşekkür ederim" dedi.MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde kazananlar, izleyicilerin internet üzerinden ve kısa mesaj yoluyla verdikleri oylarla belirlendi.2 Şubat 1981`de Isparta`da doğdu. İlk öğretimi Isparta`da tamamladı. Antalya Anadolu Lisesi`nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde öğrenim gördü.2002 yılında adlarını Sing Your Song yarışmasında elde ettikleri birincilikle duyuran 6.cadde, Emre Aydın ve Onur Ela adında iki Antalya’lı gençten oluşuyordu. Siemens Mobile’ın ana sponsorluğunda düzenlenen “Sing Your Song” adlı beste yarışmasına “Dönersen” isimli şarkılarıyla katılan ve 1574 aday arasından “Türkiye Birincisi” seçilen 6.Cadde 2003 senesinde ilk albümünü çıkardı. Stüdyo aşaması 6 ay süren albümün prodüktörlüğü ve eserlerin tümünün düzenlemeleri Haluk Kurosman’ın imzasını taşıyor. 11 şarkının yer aldığı albümde, 9 şarkının söz ve müzikleri Emre Aydın’a ait. 6.Cadde’nin yepyeni bir kimlik kazandırdığı, senelerdir İbrahim Tatlıses’in güçlü yorumuyla hafızalara kazınan “Sabuha” isimli şarkıya yeniden renk getirdiler.Onur Ela'nın profosyonel müzik hayatını bırakma kararı alıp gruptan ayrılması ve 6.Cadde’nin dağılmasıyla birlikte, yoluna tek başına devam eden Emre Aydın, yeni albüm hazırlıklarını tamamladı. GRGDN yapımı olan, “Afili Yalnızlık” isimli bu yeni albümde, şarkıların tamamına yakını Emre Aydın’a ait. 6.Cadde albümünde yer alan ve 6.Cadde hayranları tarafından çok sevilerek dinlenen, hala daha popülerliğini koruyan ‘Git’ isimli şarkıyı da bu albüme dahil eden Emre Aydın, aynı zamanda bir zamanlar Umay Umay’dan dinlediğimiz,söz ve müziği Barlas Erinç’e ait ‘Hareket Vakti’ ni de kendine özgü yorumuyla seslendiriyor.Ayrıca Emre Aydın’ın bu yeni yeni albümünde yer alan ‘Belki Birgün Özlersin’ adlı şarkı, resmi sitede yayınlanmasından sonra internette fırtınalar estiriyor.En çok dinlenen parçalar listesinde bir numaraya kadar yükselen “Belki Bir Gün Özlersin” şimdiden hit olma yolunda kendini gösteriyor.Dream dergisinin düzenlediği 2006 yılının en iyileri anketinde En iyi yerli erkek şarkıcı, En iyi yerli yeni şarkıcı, En iyi yerli albüm, En iyi yerli şarkı, En iyi yerli video dallarında birinciliği elde etti.Ayrıca Blue Jean dergisinin düzenlediği ve büyük ilgi gören 2006 yılının en iyileri anketinde aday olduğu her dalda birinci oldu. En iyi çıkış, En iyi şarkı, En iyi video klip dalında birinci olan emreaydın rakiplerine büyük fark attı. emreaydın'ın prodüktörü Haluk Kurosman'da Afili Yalnızlık albümü ile yılın en iyi prodüktör ödülünü kazandı....