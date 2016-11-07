MTV müzik ödüllerine, Justin Bieber damga vurdu

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde gerçekleşen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde beş dalda aday gösterilen Justin Bieber üç ödülle geceye damga vurdu.
Şarkıcı Bebe Rexha’nın çok konuşulan bir şova imza attığı gecede geçtiğimiz nisan ayında yanlış ilaç kullanımından hayatını kaybeden Prince’in anısına da ödüller mor renkti.
Justin Bieber’ın ‘Sorry’ ile içinde Adele’in de bulunduğu rakiplerine fark atması dikkatleri çekti. Bieber aynı zamanda en iyi fan kitlesine sahip şarkıcı olarak da üç yıldır arka arkaya ödülleri topluyor.
Pek çok kategoride aday olan Beyoncé ise hiçbir ödül alamadı.
Yıllar sonra yeniden ödül alan Green Day, ABD’deki başkanlık seçimleri heyecanı içinde olduklarını belirterek “Biraz ABD sınırları dışına çıkmak iyi geldi. Kalp krizi geçirmek üzereyiz. Avrupa’da olmak çok güzel” dedi.
Gecenin kazananları
En iyi Şarkı: Justin Bieber- Sorry
En iyi Kanadalı şarkıcı : Justin Bieber
En iyi İrlandalı ve İngiliz grup: Little Mix
En iyi Amerikalı şarkıcı: Ariana Grande
En iyi yeni çıkış : Zara larsson
En iyi kadın şarkıcı: Lady Gaga
En iyi erkek şarkıcı: Shawn Mendes
En iyi canlı performans: Twenty One Pilots
En iyi pop grubu: Fifth Harmony
En iyi rock grubu: Coldplay
En iyi hip hop: Drake
En iyi alternatif grup: Twenty One Pilots
En iyi elektronik : Martin Garrix
En iyi sahne performansı: Martin Garrix
En iyi gelecek vadeden grup: Dnce
En iyi imaj: Lady Gaga
En iyi fan topluluğu: Justin Bieber
En iyi video: The Weeknd ft. Daft Punk – ‘Starboy’
En iyi Dünya İkonu: Green Day