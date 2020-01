MTV müzik ödüllerine, Justin Bieber damga vurdu

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde gerçekleşen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde beş dalda aday gösterilen Justin Bieber üç ödülle geceye damga vurdu.

Şarkıcı Bebe Rexha’nın çok konuşulan bir şova imza attığı gecede geçtiğimiz nisan ayında yanlış ilaç kullanımından hayatını kaybeden Prince’in anısına da ödüller mor renkti.

Justin Bieber’ın ‘Sorry’ ile içinde Adele’in de bulunduğu rakiplerine fark atması dikkatleri çekti. Bieber aynı zamanda en iyi fan kitlesine sahip şarkıcı olarak da üç yıldır arka arkaya ödülleri topluyor.

Pek çok kategoride aday olan Beyoncé ise hiçbir ödül alamadı.

Yıllar sonra yeniden ödül alan Green Day, ABD’deki başkanlık seçimleri heyecanı içinde olduklarını belirterek “Biraz ABD sınırları dışına çıkmak iyi geldi. Kalp krizi geçirmek üzereyiz. Avrupa’da olmak çok güzel” dedi.

Gecenin kazananları

En iyi Şarkı: Justin Bieber- Sorry

En iyi Kanadalı şarkıcı : Justin Bieber

En iyi İrlandalı ve İngiliz grup: Little Mix

En iyi Amerikalı şarkıcı: Ariana Grande

En iyi yeni çıkış : Zara larsson

En iyi kadın şarkıcı: Lady Gaga

En iyi erkek şarkıcı: Shawn Mendes

En iyi canlı performans: Twenty One Pilots

En iyi pop grubu: Fifth Harmony

En iyi rock grubu: Coldplay

En iyi hip hop: Drake

En iyi alternatif grup: Twenty One Pilots

En iyi elektronik : Martin Garrix

En iyi sahne performansı: Martin Garrix

En iyi gelecek vadeden grup: Dnce

En iyi imaj: Lady Gaga

En iyi fan topluluğu: Justin Bieber

En iyi video: The Weeknd ft. Daft Punk – ‘Starboy’

En iyi Dünya İkonu: Green Day