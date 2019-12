Kasım'da açıklanacak MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne bu yıl Amerikalı sanatçıların damgalarını vurması bekleniyor.



Amerikalı şarkıcı Lady Gaga ile rock topluluğu Kings of Leon beşer adaylıkla öne çıkan isimler olarak gözüküyor. En İyi Kadın sanatçı dalında Lady Gaga'nın Beyonce ve Shakira ile çekişmesi beklenirken, Kings of Leon'un Use Somebody şarkısı ile En İyi Şarkı dalında Lady Gaga'nın Poker Face ve Beyonce'un Halo isimli şarkılarıyla çekişeceği belirtiliyor.