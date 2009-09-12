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MTV Müzik ödülleri için geri sayım başladı

Müzik dünyasının başarılı isimleri, dünyanın en büyük müzik ödülleri organizasyonlarından biri olan MTV Video Müzik Ödüllerinde bir araya gelecek.

12 Eylül 2009 03:00

Müzik dünyasının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği, dünyanın en büyük müzik ödülleri organizasyonlarından biri olan MTV Video Müzik Ödülleri, 14 Eylül’de sahiplerini bulacak.

14 Eylül’de New York’ta düzenlenen tören, pazar gecesi saat 04.00’ten itibaren MTV Türkiye’den de canlı olarak ekrana gelecek.

Törende Beyonce, Jay Z, Lady Gaga, Green Day, Pink, Taylor Swift ve Muse gibi birbirinden ünlü isimler sahne performanslarıyla göz dolduracak.

Jackson özel bölümü

Törende popun kralı Michael Jackson için de özel bir bölüm hazırlandı. Jackson’ın şimdiye dek dünyanın hiçbir yerinde yayımlanmamış en yeni görüntülerinin ekrana geleceği MTV Video Müzik Ödülleri Töreni’nde müzik dünyasının başarılı isimleriyle birlikte Jackson bir kez daha anılacak.

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