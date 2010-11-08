MTV gecesine Lady Gaga şovu

T24 - MTV Avrupa Müzik ödülleri İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye "En İyi Kadın Sanatçı", "En İyi Pop Sanatçısı" ve "En İyi Şarkı" ödüllerini kazanan Lady Gaga damgasını vurdu.



Geçen sene de "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü"nü kazanarak dikkatleri üzerine çeken Lady Gaga, törene, turne için bulunduğu Macaristan'nın başkenti Budapeşte'den bağlanarak bir konuşma yaptı.

"En İyi Erkek Sanatçı Ödülü"ne 16 yaşındaki Justin Bieber'ın layık görüldüğü törende, "En İyi Yeni Sanatçı Ödülü"nü ABD'li şarkıcı Kesha, "En İyi Hip Hop Ödülünü" ise Eminem kazandı.

Jon Bon Jovie'nin "En İyi Global İkon Ödülü"yle taçlandırıldığı gecede, ABD'li sanatçı Katy Perry "En İyi Video Ödülü"nün, "30 Seconds to Mars" da "En İyi Rock Ödülü"nün sahibi oldu.



