MTV gecesinde ödülleri topladı!

T24 - Ünlü pop şarkıcısı Lady Gaga, bu yılki MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde 4 ödül birden kazanarak yine törene damgasını vurdu.







Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta dün gece düzenlenen törende 25 yaşındaki Lady Gaga en iyi kadın şarkıcı, "Born This Way" şarkısıyla en iyi şarkı ve en iyi video ödüllerinin yanı sıra bu yıl ilk kez verilen en çok hayrana sahip sanatçı ödülünü kazandı.



Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber da törende 2 ödül kazanarak adından söz ettirdi. 17 yaşındaki Bieber, en iyi pop şarkıcısı ve en iyi erkek şarkıcı ödüllerinin sahibi oldu.



Ödül töreninde sahne alan isimler arasında Coldplay, Red Hot Chill Peppers, Justin Bieber, Lady Gaga ve Queen yer aldı.



MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde birçok kategorideki ödüller 150 milyon kişinin internet üzerinden yaptığı oylama sonucu dağıtıldı.



Törende kazanan isimler şunlar:

En iyi kadın şarkıcı: Lady Gaga

En iyi şarkı: Born This Way/Lady Gaga

En iyi video: Born This Way/Lady Gaga

En çok hayrana sahip sanatçı: Lady Gaga

En iyi pop şarkıcısı: Justin Bieber

En iyi erkek şarkıcı: Justin Bieber

En iyi alternatif sanatçı: Thirty Seconds To Mars

En iyi sahne performansı: Thirty Seconds To Mars

En iyi yeni şarkıcı: Bruno Mars

En iyi çıkış yapan şarkıcı: Bruno Mars

Küresel ikon ödülü: Queen

En iyi hip-hop ödülü: Eminem

En iyi canlı performans: Katy Perry

En iyi rock grubu: Linkin Park