T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

MTV film ödülleri sahiplerini buldu

Ödül törenine, 8 dalda aday gösterilen ''Açlık Oyunları'', 4 ödül kazanarak damgasını vurdu

04 Haziran 2012 14:15

MTV Film ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Açlık Oyunları 5 ödül aldı.
 
Ödül törenine, 8 dalda aday gösterilen ''Açlık Oyunları'', 4 ödül kazanarak damgasını vurdu. ''En iyi final dövüşü'' ve ''en iyi ekran üstü dönüşüm (makyaj)'' ödülünü kazanan Açlık Oyunları'nın baş rol oyuncuları Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson da filmdeki rolleriyle en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Hutcherson, MTV film ödüllerini kazanan oyunculara verilen patlamış mısır biçimindeki ödülünü alırken, ''4 yaşımdan beri hep bir gün bir altın patlamış mısır ödülünü tutmak istemişimdir'' diye konuştu.

Harry Potter film serisinin sonuncusu olan '' Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2''nin, ''en iyi oyuncu kadrosu'' ve ''en iyi kahraman'' ödüllerini aldığı törende, ''Alacakaranlık Şafak Vakti Bölüm 1'' ''yılın filmi ödülü''nü, filmin başrol oyuncuları Kristen Stewart ve Robert Pattinson 4. kez üst üste ''en iyi öpüşme'' ödülünü aldı.

Törende 2 ödül alan diğer bir yapım da ''Bridesmaids'' adlı komedi oldu. Film, ''en iyi yürek burkan performans'' ödülünü kazanırken, filmin yıldızı Melissa McCarthy de ''en iyi komedi performansı'' ödülüne layık görüldü.

MTV'nin hayat boyu başarı ödülü olarak kabul edilen ''MTV Nesil Ödülü'' ise Karayip Korsanları filminin 48 yaşındaki ünlü yıldızı Johnny Depp'in oldu.

Amerikalı ünlü müzisyenler Steven Tyler ile Joe Perry ödülünü kendisine takdim ederken Depp'in, ''Bu artık çekil git ödülü gibi bir şey'' diyerek espirili bir şekilde ödülü aldığı görüldü.

Depp, tören sırasında ünlü Amerikan rock ikilisi The Black Keys'e, ''Gold on the Ceiling'' ve ''Lonely Boy'' adlı parçalarını seslendirirken gitarla eşlik etti.

ETİKETLER

mtvfilm ödülleriaçlık oyunları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24