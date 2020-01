MTV film ödülleri sahiplerini buldu

MTV Film ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Açlık Oyunları 5 ödül aldı.



Ödül törenine, 8 dalda aday gösterilen ''Açlık Oyunları'', 4 ödül kazanarak damgasını vurdu. ''En iyi final dövüşü'' ve ''en iyi ekran üstü dönüşüm (makyaj)'' ödülünü kazanan Açlık Oyunları'nın baş rol oyuncuları Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson da filmdeki rolleriyle en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Hutcherson, MTV film ödüllerini kazanan oyunculara verilen patlamış mısır biçimindeki ödülünü alırken, ''4 yaşımdan beri hep bir gün bir altın patlamış mısır ödülünü tutmak istemişimdir'' diye konuştu.

Harry Potter film serisinin sonuncusu olan '' Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2''nin, ''en iyi oyuncu kadrosu'' ve ''en iyi kahraman'' ödüllerini aldığı törende, ''Alacakaranlık Şafak Vakti Bölüm 1'' ''yılın filmi ödülü''nü, filmin başrol oyuncuları Kristen Stewart ve Robert Pattinson 4. kez üst üste ''en iyi öpüşme'' ödülünü aldı.

Törende 2 ödül alan diğer bir yapım da ''Bridesmaids'' adlı komedi oldu. Film, ''en iyi yürek burkan performans'' ödülünü kazanırken, filmin yıldızı Melissa McCarthy de ''en iyi komedi performansı'' ödülüne layık görüldü.

MTV'nin hayat boyu başarı ödülü olarak kabul edilen ''MTV Nesil Ödülü'' ise Karayip Korsanları filminin 48 yaşındaki ünlü yıldızı Johnny Depp'in oldu.

Amerikalı ünlü müzisyenler Steven Tyler ile Joe Perry ödülünü kendisine takdim ederken Depp'in, ''Bu artık çekil git ödülü gibi bir şey'' diyerek espirili bir şekilde ödülü aldığı görüldü.

Depp, tören sırasında ünlü Amerikan rock ikilisi The Black Keys'e, ''Gold on the Ceiling'' ve ''Lonely Boy'' adlı parçalarını seslendirirken gitarla eşlik etti.