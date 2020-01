MTV Dünya’nın beğenilen programı 'Rebel Music'in ikinci sezonu başlıyor

MTV, ilham verici genç aktivistlerin dünya çapında izleyiciye ulaşabilmesi adına Amnesty International'ın Art for Amnesty (Genel Af için Sanat) programıyla işbirliğini açıkladı.

Dünya genelinde baskı ve haksızlığa uğramış genç müzisyen ve artistleri konu alan kışkırtıcı belgeseli 'Rebel Music' serisinin ikinci sezonunun MTV Youtube kanalından yayına başladı. MTV Dünya, aynı zamanda 'Rebel Music'in mesajının yayılmasına ve izleyiceleri pozitif değişiklik için adım atmaya yönlendirebilmek adına, Amnesty International'ın Genel Af için Sanat programıyla işbirliğine gideceğini de açıkladı.

'Rebel Music', korkusuz genç sanatçıların daha güzel bir gelecek için sosyal ve politik engellere karşı direnişinin hiçbir yerde yayınlanmayan hikâyesini ülke bazlı olarak işliyor. 2013 yılında yayına başlayan ve altı bölümlük ikinci sezonuna giren Rebel Music, dünyanın her yerinden seslerini duyurmaya imkân bulamayan gençlere, müziklerinin gücünü ve sanatı kullanarak iletişime geçme, ilham verme ve insanları harekete geçirme şansı sunuyor. Program aynı zamanda genç Amerikalı izleyicilere kriz içerisinde bulunan ülkelerdeki yaşıtlarının hayatlarını göstererek, onlara oldukça az rastlanan ve farklı bir deneyim sunuyor.

“Dünyanın önemli noktalarında bulunan gençlerin şaşırtıcı hikâyelerini, bilgi eksikliğini gidererek ve umuyoruz ki daha fazla anlayış ve sevgi uyandıracak şekilde, yeni bir bakış açısıyla sunduğumuz için gururluyuz”

MTV Dünya Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı, aynı zamanda 'Rebel Music' yaratıcısı ve Baş Yapımcısı Nusrat Durrani, “Birbiriyle iletişim halinde global bir toplumda yaşıyoruz ve Amerika'daki gençler dünyanın geri kalanıyla hiç olmadıkları kadar ilgili ve ilişki içerisindeler“ dedi. Durrani “Dünyanın önemli noktalarında bulunan gençlerin şaşırtıcı hikâyelerini, bilgi eksikliğini gidererek ve umuyoruz ki daha fazla anlayış ve sevgi uyandıracak şekilde, yeni bir bakış açısıyla sunduğumuz için gururluyuz” diye devam etti.

'Rebel Music', ilk sezonunda Mısır, Afganistan, Mali, Meksika, İsrail ve Filistin'deki devrimsel müziğin kalbinin derinliklerine bir yolculuk gerçekleştirmişti. MTV'nin en çok izlenen ve paylaşılan videolarından biri haline gelen, Beyaz Saray'da gösterim daveti alan ve geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan 'Rebel Music: Amerikan Yerlileri'nin başarısı ile güçlenen program, yenilikçi adımlar atmaya ve anlatılmayan hikâyeleri ekrana getirmeye devam ediyor.

İkinci sezonunda İran, Myanmar, Türkiye, Venezuela, Senegal ve Kuzey Amerika Yerlilerini konu alan 'Rebel Music', bu sezon çok daha cesur. İkinci sezon, yarım saatlik bölümlerden ve genişletilmiş 'Rebel Music: Amerika Yerlileri' bölümüne ek olarak, online ortamda hikayelerin ve sohbetlerin yayınlanacağı RebelMusic.com, sosyal medya kanalları ve 'Rebel Music Eğitimciler Kılavuzu'ndan oluşacak.

'Rebel Music'in ikinci sezonu, geleneksel belgesel formatını sinemasal yaklaşım, hız ve son teknoloji yapım değerleriyle harmanlıyor. Yapım yönetici takımında sokaktan esinlenen görselliği programın grafik tasarımının içine işleyen efsaneleşmiş artist ve aktivist Shepard Fairey, insan haklari savunucusu, Y&R Global CEO'su ve NY UNICEF Yardım Danışma Kurulu başkanı David Sable ve Against Me! Müzik grubunun ikonik punk solisti ve şarkı yazarı Laura Jane Grace Müzik Direktörü olarak yer alıyor.

Dünya genelinde insan haklarını geliştirmek için sanatın, müziğin, filmin ve kültürün gücünü kullanan Amnesty International'ın Genel Af için Sanat programı, bu yapısı ile 'Rebel Music' için mükemmel bir partner olmakta. MTV Dünya ve Amnesty, genç artistlerin ve aktivistlerin duyulmamış ve ilham verici hikâyelerini güçlendirerek, dünya genelindeki çalkantılı durumları beraberce yeniden biçimlendiriyorlar.

MTV ve Amnesty International, tüm dünyada sosyal dengeyi değiştiren gençlerin ve artistlerin hikâyelerini daha fazla duyurabilmek adına 'Davalı Asi' yarışmasını da başlatacak. Rebel Music'in Tumblr sayfasında yer alacak olan yarışma oldukça büyük bir online aktivist topluluğu biraraya getirecek ve onlara seslerini duyurmak adına bir platform oluşturacak. Yarışmaya yapılan her katılım için MTV, Amnesty International'a 1$ bağışta bulunacak. En başarılı yarışmacılara MTV, Rebel Music ve Genel Af için Sanat'ın sosyal medya kanallarında yayınlanma şansının yanı sıra, bir şanslı katılımcıya tutkularını belgeselleyebilmeleri adına 1000$'lık B&H hediye çeki ve Baş Yapımcı Shepard Fairey imzalı MTV/Art for Amnesty Rebel Music posteri hediye edilecek.

Amnesty International ABD Art for Amnesty Ülke Direktörü Marvin Bing “Sesini başka şekilde duyuramayacak kitlererin seslerini yükseltmek için müzisyenler, artistler, aktörler ve film yapımcılarıyla çalışmak, dünya genelindeki insan hakları çalışmalarımızın çok kilit bir kısmını oluşturmaktaydı. Bu oldukça önemli mirasta MTV ile güçlerimizi birleştirmekten gururluyuz.” dedi. Bing “MTV'nin Rebel Music programı ve Art for Amnesty'nin doğal bir sinerjisi var. Hedeflerimizin benzerliği bu partnerliği çok uyumlu bir hale getiriyor. İnsan hakları konserlerimiz ve özgürlük çanları oluşumlarımız ile birlikte bu program, farkındalık yaratmak ve insanlara değişimi aramak konusunda ilham vermekte büyük bir fırsat oluşturacak.” diye devam etti.

Rebel Music'e ait RebelED'in bir parçası olarak, ikinci sezon bölümleri konuları derslere taşımak adına öğretmenlere yönelik ders planları ve konuların tarihsel altyapıları ile www.rebelmusic.com/edu üzerinden ücretsiz olarak indirilebilinecek. Ders müfredatları Amnesty International'ın ABD'deki 750 lise ve üniversitesinde, dünya genelindeki diğer Amnesty oluşumlarında, Viacom'un sosyal çalışmalarını kapsayan Viacommunity üzerinden, kar amacı gütmeyen ve lise mezunu sayısı ve üniversite katılımını arttırmayı hedefleyen ve Gates Kurumu ile Viacom'un ortak kuruluşu olan Get Schooled (Okullu Ol) aracılığı ile dağıtılacak.

'Rebel Music' serisi, Art for Amnesty (Genel Af için Sanat) ve 'Rebel Music' yarışması hakkında daha detaylı bilgi almak için www.rebelmusic.com 'u ziyaret edebilirsiniz.

MTV Hakkında: MTV dünyanın önde gelen genç eğlence kanalıdır. Dünya genelinde yarım milyar haneye ulaşan MTV, milenyum jenerasyonu, müzik severler ve sanatçıların kültür merkezi, genç nesiller için yenilikçi programlama oluşumu alanlarında öncüdür. MTV, Emmy, Grammy ve TV, online ve mobil hikaye anlatımı, müzik keşfetme kaynağı ve aktivistliği ile ödüllü Peabody ile pop kültürünü yansıtır ve oluşturur. MTV kardeş kanalları MTV2 ve mtvU ile genç erkekler, müzik severler ve üniversite öğrencileri için özelleştirilmiş içerik üretir. MTV'nin online ayağı MTV.com ise müzik, haber ve pop kültürü için önde gelen kaynaklardan biridir. MTV, programlama ve medya platformları arasında içerik oluşturmada dünyanın önde gelen markalardan biri olan Viacom Inc. (NASDAQ: VIA, VIAB)'in bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için www.mtvpress.com 'u ziyaret edebilirsiniz.

MTV Dünya Hakkında: MTV Dünya, Viacom kanallarında, dünya genelinde dijital yayın yapan kanallarda ve Netflix, iTunes ve Amazon gibi farklı platformlarda yayın yapan ödüllü, yenilikçi bir takım tarafından son teknoloji kullanılarak üretilen bir pop kültür içerik kanalıdır. MTV Dünya, aralarında başarılı Rebel Music belgeselinin, Intel'in The Music Experiment (Müzik Deneyi) (transmedya canlı müzik programı) programının ve yayına girecek aşk/seks, elektronik dans müziği, moda ve film konulu birçok yapımı bulunduran küresel zihniyette çok platformlu içerik üretmektedir.

Art for Amnesty Hakkında: Art for Amnesty (Genel Af için Sanat) Amnesty International'a ait bir programdır. Her ne kadar sanatçılar her zaman Amnesty'nin çalışmalarında yer almış olsalar da, Art for Amnesty 2002 yılında kurularak çok farklı alanlarda sanatçıların ulusal ve global projeleri ve girişimlerindeki yaratıcılığı ve kendini adamışlığı ortaya çıkarmak ve Amnesty International'ın yararı ve evrensel insan haklarının desteklemesi amacıyla kurulmuştur. Sanatçılar film, müzik, sanat, tiyatro ve edebiyat ile istatistiklerin arkasındaki insanların hikâyelerini paylaşabilir, mücadelelerinin sonuçlanmasını sağlayabilir ve yaşanan suiistimallerin toplum vicdanına sunulmasını gerçekleştirebilirler. Sanatçıların insanları bir araya getirmede ve değişimi kuvvetlendirmede eşsiz bir güçleri bulunmaktadır. İnsanların bu hikâyelerini paylaşmada ve dünyanın her yerindeki insan hakları savunucuları ile beraber dünyaya gerçeği anlatmada yaratıcı yollara daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktayız.

Amnesty International Hakkında: Amnesty International, dünyanın 190 ülkesinden 7 milyon insanın insan hakları için çalışmalar yaptığı Nobel ödüllü bir global harekettir. Organizasyon, istismarları araştırmakta ve ortaya çıkarmakta, insanları bilgilendirmekte ve adalet, özgürlük ve gerçeklerin inkâr edildiği noktalarda insanları korumaya çalışmaktadır.

