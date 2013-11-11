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Kültür-Sanat

MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde En İyi Video Ödülü’nü almak için sahneye davet edilen Miley Cyrus, çantasından çıkardığı esrarı izleyicilerin önünde içti

11 Kasım 2013 15:42

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Amsterdam'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En İyi Kadın Şarkıcı ödülüne layık görülen Katy Perry, rengarenk kumaşlarla yaptığı sahne şovuyla büyük beğeni topladı. Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber de geceden En İyi Erkek Şarkıcı ödülü ile ayrıldı.

Görkemli törende Robin Thicke, Miley Cyrus ve Redfoo’nun da aralarında bulunduğu sanatçılar sahne aldı. Gecenin en çok konuşulan ismi ise daha önce de çeşitli skandallara imza atan Miley Cyrus oldu. En İyi Video Ödülü’nü almak için sahneye davet edilen Cyrus, çantasından çıkardığı esrarı izleyicilerin önünde içti.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ni kazananlardan bazıları şöyle:

En İyi Şarkı: Bruno Mars - Locked Out Of Heaven
En İyi Pop Şarkıcısı: One Direction
En İyi Kadın Şarkıcı: Katy Perry
En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber
En İyi Canlı Performans: Beyonce
En İyi Yeni Sanatçı: Macklemore & Ryan Lewis
En İyi Rock Şarkıcısı: Green Day
En İyi Hip Hop Şarkıcısı: Eminem
En İyi Elektronik Şarkıcı: Avicii
En İyi Görünüm: Harry Styles
En İyi Sahne: Linkin Park
En Büyük Hayran Grubu: Tokio Hotel
En İyi Video: Miley Cyrus - Wrecking Ball

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