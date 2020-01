MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Amsterdam'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En İyi Kadın Şarkıcı ödülüne layık görülen Katy Perry, rengarenk kumaşlarla yaptığı sahne şovuyla büyük beğeni topladı. Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber de geceden En İyi Erkek Şarkıcı ödülü ile ayrıldı.

Görkemli törende Robin Thicke, Miley Cyrus ve Redfoo’nun da aralarında bulunduğu sanatçılar sahne aldı. Gecenin en çok konuşulan ismi ise daha önce de çeşitli skandallara imza atan Miley Cyrus oldu. En İyi Video Ödülü’nü almak için sahneye davet edilen Cyrus, çantasından çıkardığı esrarı izleyicilerin önünde içti.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ni kazananlardan bazıları şöyle:

En İyi Şarkı: Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

En İyi Pop Şarkıcısı: One Direction

En İyi Kadın Şarkıcı: Katy Perry

En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber

En İyi Canlı Performans: Beyonce

En İyi Yeni Sanatçı: Macklemore & Ryan Lewis

En İyi Rock Şarkıcısı: Green Day

En İyi Hip Hop Şarkıcısı: Eminem

En İyi Elektronik Şarkıcı: Avicii

En İyi Görünüm: Harry Styles

En İyi Sahne: Linkin Park

En Büyük Hayran Grubu: Tokio Hotel

En İyi Video: Miley Cyrus - Wrecking Ball