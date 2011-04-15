-MŞÜ'DE KÜRTÇE DERS BAŞLADI MUŞ (A.A) - 15.04.2011 - Muş Alparslan Üniversitesi'nde (MŞÜ) Kürtçe dersine seçmeli olarak başlandı. Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda başlatılan ilk derse 200 öğrenci ile MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Özcan, Prof. Dr. Ekrem Atalan, akademisyenler katıldı. Rektör İnanç, ders çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 4 yıllık lisans programı olarak kurulan Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Bölümün kurulmasında yoğun çalışmalar yaptıklarını, bugün ise seçmeli olarak ilk Kürtçe dersinin verildiğini ifade eden İnanç, şunları kaydetti: ''Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde akademik yapılanmaya öncelik verdik. İlk olarak TRT ŞEŞ'te görev yapan ve Bilkent Üniversitesi'nde doktorasını yapmış olan Ayhan Tek isimli arkadaşımızı kadromuza dahil ettik. Hemen akabinde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Çiftçi'yi Muş Alparslan Üniversitesi'ne kazandırdık ve kendisini Kürt Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olarak atadık. Yapılanmamız devam edecek. 2011 yılı kadroları üniversitemize tahsis edildiğinde yaklaşık bir ay sonra bu bölüme akademik personel alımını da hızlandıracağız.'' Eğitim öğretimin 2. yarı yılında Kürtçe dersinin seçmeli olarak böylece başladığını belirten İnanç, şöyle devam etti: ''Bu dersi açarken kontenjanı 80 kişi ile sınırlamıştık. Yalnız dersi seçmeli olarak tercih eden 300 civarında öğrencimiz oldu. Yoğun talep olduğu için öğrencilerimizin beklentilerine cevap vermek amacı ile fiziksel mekanımızı değiştirip konferans salonumuzu derslik olarak kullanmaya başladık. 300 kişinin de seçmeli ders kaydını yaptık. Bu dönem itibariyle Kürtçe, seçmeli ders olarak başladı. Dersleri öğretim elemanı Ayhan tek ve zaman zaman da Prof. Hasan Çiftçi verecek. Her iki arkadaşımız Türkçe'yi, Kürtçe'yi ve İngilizce'yi akıcı ve edebi bir şekilde konuşan arkadaşlarımızdır.'' Kürtçe dersine katılan öğrencilerden Gülnaz Ek de Kürtçe dersi almaktan mutlu olduğunu söyledi.