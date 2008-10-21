MSN'de 'bedava kontör' virüsü

Son günlerde MSN üzerinden yayılan ve bedava kontör dağıttığını söyleyen virüs tehlike saçıyor.MSN keyfini kabusa dönüştüren virüslere bir yenisi daha eklendi. Bir kullanıcının bilgisayarına bulaşan virüs, MSN listesindeki herkese “bu site kontür dağatıyor... www.*********. , ben burdan kazandım” ya da “bu site inanılmaz www.*******. herkese kontür veriyolar ) anında cep telefonuna yükleniyooo.” şeklinde bir mesaj gönderiyor.Siteyi ziyaret eden ve bedava kontör yalanına inanıp siteye üye olanlar ise, zamanla kendi kontörlerinin düştüğünü fark ediyor.Eğer bu tip bir mesaj alırsanız bağlantıya tıklamayın ve mesajı gönderiyormuş gibi görünen arkadaşınızı uyarın. Çünkü aslında mesajı o değil, bilgisayarına sızan virüs gönderiyor. Bu durumda virüsü gönderen kullanıcının yapması gereken ilk iş ise, MSN kullanıcı şifresini ve gizli soruyu değiştirmek daha sonra da güvenilir bir virüs yazılımıyla sistemi taratmak.Aslında bu tip virüslerle sık sık karşılaşıyoruz. Gönderilen mesajlar ise çoğu zaman “kontör kazanmak ister misin?” ya da “Bedava Amerika’ya gitmeye ne dersin?” tarzında mesajlar oluyor. Bu mesajlardan korunmanın en güzel yolu ise tabii ki şüpheci davranmaktan geçiyor.