MSN kullanıcılarının dikkatine!

Microsoft'un bir iletişim hizmeti olan Messenger'daki (MSN) yurtdışı kaynaklı bir arıza nedeniyle bazı kullanıcılar 2 gündür MSN'den iletişim kuramıyor.



Microsoft Corporation-Türkiye firması yetkililerinden alınan bilgiye göre, bilgisayarlarında eski sürüm MSN programını kullanan çok sayıda kişi, dün MSN kullanımında sorun yaşamaya başladı.



Ekranda beliren uyarı doğrultusunda MSN'nin yeni sürümünü yükleyen pek çok kullanıcı, yine de MSN'yi aktif hale getiremedi.



Kullanıcıların, Microsoft Corporation-Türkiye firmasını arayarak yaşadıkları sorunu yetkililere ilettiği belirtilirken firma yetkilileri, sorunun yurt dışı kaynaklı olduğunu, ilgili yerlere arızanın bildirildiğini, kısa süre içinde sorunun giderileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

