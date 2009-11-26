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Yaşam

MSN kullananlar dikkat!

Hotmail, Msn Messenger, Facebook gibi ortamlarda şifrenizi korumak için mutlaka bunları uygulayın

26 Kasım 2009 02:00

T24 - Hotmail, Msn Messenger, Facebook gibi ortamlarda şifrenizi korumak için mutlaka bunları uygulayın.

Virüse karşı; tüm hesaplarınız için tek bir şifre yerine, her hesap için ayrı ayrı şifre oluşturun. Zaman gazetesinin haberine göre, ağ saldırılarının çoğunda 'insan faktörü'nden yararlanılır.


1- Antivirüs, antispy, antiphising, antispam, uygulama kontrolü ve güvenlik duvarı içeren kapsamlı güvenlik teknolojilerini kullanın.

2- Sadece lisanslı yazılım yükleyin. Kullanacağınız lisanslı yazılımın büyük yatırım, sürekli araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla ortaya çıktığı bir gerçek.

3- Yasal yazılım, düzenli bir şekilde güncelleniyor.

4- Güvenliğinizi göz önünde bulundurup kullandığınız yazılımı gözden geçirin ve bilgisayarınızı zararlı yazılımlara karşı düzenli olarak tarayın.

5- Ağ tehditleri ve yeni türde dolandırıcılıklara karşı gerçeğe uygun haberleri dikkate alın.

6- MSN, Facebook gibi sosyal ağlar ve sohbet ortamlarında kredi kartı, şifre gibi kişisel bilgileri asla paylaşmayın. Karışık şifreler kullanın ve şifrenizi sık sık -en az ayda bir kere- değiştirmeyi de ihmal etmeyin.

7- Ağ saldırılarının çoğunun 'insan faktörü'nden yararlanıp sadece merakınızı çekerek başarılı olduğunu unutmayın. İndirip çalıştırdığınız tüm dosyaların bağlantılarına dikkat edin.

8- Tüm hesaplarınız için tek bir şifre yerine, her hesap için ayrı ayrı şifre oluşturun. Aksi takdirde özel bilginize sızan korsanın çözeceği şifreyle, bütün hesaplarınızı kolayca ele geçireceğini unutmayın.

9- İnternette dolaşan her bilginin başkaları tarafından okunabileceğini asla unutmayın. Çok gizli bilgiler içeren e-postalar yollayacaksanız, içeriğin başkaları tarafından okunmasını engelleyen yazılım ve sertifikalar kullanın.

10- Kötü amaçlı yazılım yaymaya çalışanlar tanınmış insanların popülaritesinden ya da Google aramalarında üst sıralarda çıkmak üzere tasarlanmış sayfalar oluşturmaya yönelik popüler arama terimlerinden yaygın bir biçimde yararlanıyorlar. Girdiğiniz internet sayfalarına dikkat edin.

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