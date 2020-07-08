MSI CEO'su Sheng-Chang Chiang, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

MSI CEO'su Sheng-Chang Chiang, genel merkezindeki bir binadan düşerek hayatını kaybetti.

Bilgisayar donanımları üreticisi MSI'da nisan ayında CEO’luk pozisyonuna ve başkanlığa getirilen Sheng-Chang Chiang, şirketin genel merkezinde yaşanan bir olayda 7. kattan düşerek 56 yaşında hayatını kaybetti, cansız bedeni otoparkta bulundu.

MSI tarafından doğrulanan ölüm haberi üzüntüyle karşılandı. Tayvan polisi olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir ipucu bulmak için soruşturma başlattı. Yetkililer, şirket ya da ünlü CEO'nun ailesi olayın nasıl yaşandığına dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

MSI ise bir hafta boyunca resmi Twitter hesabındaki logosunu vefat eden CEO'sunun anısına değiştirme kararı aldı.