MSCI "Türkiye'yi gelişmiş ülkeler endeksinden çıkartabiliriz" demişti; Borsa'da açığa satış yasağı kaldırılıyor!

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI'nın, Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısının ardından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağının BIST 30 endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına karar verdi.

BIST 30 hisseleri için açığa satış yasağı 1 Temmuz'da itibaren kaldırılacak.

Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak,

01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST 30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına,

BIST 30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28.02.2020 tarihli ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir."

Açığa satış işlemi nedir?

Açığa satış işlemi, Hisse Senedi üzerinde uygulanan ve sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eden bir işlem türüdür. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.

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