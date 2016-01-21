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Ekonomi

MSC Cruises, yoğun iptaller nedeniyle Türkiye seferlerini durdurdu

Şirket, 11 yıldır devam eden İzmir ve İstanbul uğraklı seferlerini 2016 yılı için iptal etti.

21 Ocak 2016 11:54

Büyük kruvaziyer operatörlerinden MSC Cruises, yoğun iptaller nedeniyle 2016 yılında Türkiye limanları uğraklı seferlerini durdurma kararı aldı.

Habertürk’ün haberine göre, MSC Cruises müşterilerinin Türkiye limanları uğraklı destinasyonlarında yoğun iptaller olması nedeniyle, 11 yıldır sefer yaptığı İzmir ve İstanbul uğraklı seferlerini 2016 yılı için iptal etti.

 

Karaköy limanı boşaltıldı

 

İstanbul'da binlerce yolcusuyla gelen dev kruvaziyer gemilerini ağırlayan Karaköy Limanı, kış mevsiminin de etkisiyle sessizliğe büründü.

Küresel terör tehdidi nedeniyle yolcu sayısının azalması ve bazı şirketlerin İstanbul'u rotalarından çıkarmalarının etkilerinin ne olacağına dair sorular cevabını yeni sezon başlayınca bulacak.

Dünya çapında yaklaşık 14 milyon kişinin seyahat ettiği lüks gemilerle yapılan Kruvaziyer turizmi, geçtiğimiz yıllarda bazı büyük şirketlerin İstanbul'u ana liman olarak kabul etmeleriyle hızlı yükselmişti.

Geçtiğimiz yıllarda birbiri ardına onlarca zengin turistin dev yolcu gemileriyle geldiği Karaköy limanında büyük bir hareketlilik yaşanıyordu. Ultra lüks gemilerle gelen turistler özellikle Kapalıçarşı ve Taksim esnafı için büyük gelir kaynağı oluşturuyordu.

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