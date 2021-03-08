MSB: Yunanistan, Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı

MSB Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarında askeri gemi bulundurmaya devam eden Yunanistan, son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı" denildi.

Bakanlık açıklamasında terörle mücadele rakamlarına ilişkin de bilgiler paylaşıldı. Buna göre, ocaktan itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı toplam 83 operasyonda 143 terörist etkisiz hale getirildi.