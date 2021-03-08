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MSB: Yunanistan, Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı

08 Mart 2021 16:41

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdığını duyurdu.

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