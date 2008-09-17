MSB: YARSAV Başkanı'nın raporu doğru

Milli Savunma Bakanlığı, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun sahte rapor alarak askere gitmediği iddiaları üzerine inceleme başlatıldığını ve yapılan inceleme sonucunda Eminağaoğlu’nun raporunun hiçbir şüphe ve tereddüte yer kalmayacak şekilde doğru ve mevzuata uygun olduğunun tespit edildiğini bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, YARSAV Başkanı Eminağaoğlu hakkında 600 Yataklı Etimesgut Hava Hastanesi sağlık kurulunca 23 Aralık 1998’de düzenlenen “Askerliğe elverişli değildir” kararlı rapor ile ilgili olarak yer alan iddialar üzerine inceleme başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, “MSB resmi kayıtlarında söz konusu sağlık raporu da dahil, adı geçen şahıs ile ilgili mevcut evrakın asılları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, anılan raporun hiçbir şüphe ve tereddüte yer kalmayacak şekilde doğru ve mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir” denildi.



YARSAV Başkanı Eminağaoğlu’nun yazılı talebi üzerine Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne yeniden muayene için sevk edildiği ve yapılan inceleme sonucunda eski raporundaki rahatsızlığın teyit edildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Gülhane Askeri Tıp Akademisi sağlık kurulunca, yeniden yapılan muayene sonucunda düzenlenen 15 Eylül 2008 tarihli ve 772 sayılı sağlık kurulu raporu ile 1988 yılında verilen rapordaki tanı ve karar aynen teyit edilmiştir. Milli Savuma Bakanlığı’na intikal eden rapor, 16 Eylül 2008 tarihinde Bakanlığımızca da onaylanmıştır.



Yukarıda belirtilen durum muvacesinde, Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun askerlik hizmeti ile ilgili olarak, Bakanlığımızca başka bir işleme ihtiyaç duyulmamaktadır.”

