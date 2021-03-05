MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların 11'incisi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11’incisinin NATO Karargahı’nda icra edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11'incisi NATO Karargahı'nda icra edildi"