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MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların 11'incisi yapıldı

05 Mart 2021 18:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11’incisinin NATO Karargahı’nda icra edildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

 "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11'incisi NATO Karargahı'nda icra edildi" 

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