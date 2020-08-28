Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'ın 6 adet F-16 uçağını uzaklaştırdık

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi internet sitesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili olarak yeni bir açıklama yayınladı. "27 Ağustos 2020 tarihinde Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edilmiştir" bilgisi verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır.

Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir."