MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayının imha edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, "Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edilmektedir." açıklamasını yaptı. MSB'den yapılan yeni açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" denildi.