MSB kaynakları: Yunanistan'a ait savaş uçakları, araştırma gemisi TCG Çeşme'yi taciz etti, gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Kuzey Ege'nin uluslararası sularında araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz ettiğini ve gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

TCG Çeşme araştırma gemisi, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı.

DHA'nın haberine göre; MSB kaynakları, yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar Kuzey Ege'de araştırmalar yapacak geminin, Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildiğini belirtti. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 4 F-16 uçağının Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarından birinin TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir "chaff fişeği" atarak tacizde bulunduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini" belirtti. (DHA)

"Chaff fişeği" nedir?

Chaff fişeği, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılıyor. Chaff fişeği sistemi hemen bütün askeri uçaklarda bulunuyor.

"Isı ve radar güdümlü füze aldatıcısı" olarak bilinen Cheff fişeği, uçaklarda savunma sistemi olarak kullanılıyor.

Uçağı takipte olan füzelerin hedefini daha büyük bir hedef yaratarak saptırmak için kullanılan ve üzerine füze kitlendiği alarmını alan pilotun, düğmeye basmasıyla ya da otomatik olarak fırlatılıyor.

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