MSB istedi, MEB onayladı: Okullarda 'şehitlik ve gazilik bilinci' anlatılacak

MSB, okullarda, şehitlik ve gazilik konularında konferans verilmesi talebini il milli eğitim müdürlüklerine iletti. Bakanlık, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda, kent merkezlerinde bulunan ortaokullarda 'şehitlik ve gazi olmanın onurunu' vurgulayan konferanslar düzenlemek istendiği ifade edildi.

MSB tarafından hazırlanan ve 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerde vatan, istiklal, şehitlik ve gazilik bilincini oluşturma yönünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eğitimlere katkı sağlamak maksadıyla Türkiye genelindeki ortaöğretim okullarında Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitler Günü’nün anlam ve önemini içeren, şehitlik ve gaziliğin onurunu vurgulayan konferanslar verilecektir.”

Okullar belirlendi

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, il milli eğitim müdürlükleri, Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen talep doğrultusunda ilçe milli eğitim müdürlüklerinin konferans için uygun olan okulların listesini bildirmesini istedi. Müdürlüklerden, 'acele' ibaresi ile gönderilen yazıda, “Konferansların verilmesine uygun nitelikte işitsel ve görsel yayın sistemi ile salonu olan okullar tespit edilerek, listelerinin müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir” denildi.