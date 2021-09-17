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MSB: Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 1 asker şehit

17 Eylül 2021 20:19

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, P. Uzm. Çvş. Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” 

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