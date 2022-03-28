MSB: İğneada açıklarında bulunan mayın etkisiz hale getirildi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div id="icerikDiv_52824678" class="iliskiIcerik ltr">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-1s2bzr4">\n<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr">\n<div class="css-1dbjc4n">Milli Savunma Bakanlığı, 28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1r5su4o">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep">Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.</div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep">SAS timlerinin intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı ve müdahaleyle etkisiz hale getirildi. </div>\n</div>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0px;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x89fqt4" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</div>\n<p>İki gün önce de İstanbul Boğazı'nda bir mayın tespit edilmişti. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın etkisiz hale getirilmişti. </p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/istanbul-bogazi-nda-mayin-benzeri-yabanci-cisim-goruldu-msb-den-mudahaleye-baslandi-aciklamasi-geldi,1023589" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Milli Savunma Bakanı Akar: İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın etkisiz hale getirildi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/istanbul-bogazi-aciklarinda-ikinci-mayinin-belirlendigi-iddiasi-yalanlandi,1023663" target="_blank" rel="noopener noreferrer">'İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği' iddiası yalanlandı</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>