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MSB: İğneada açıklarında bulunan mayın etkisiz hale getirildi

Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda bir mayın tespit edilmiş, etkisiz hale getirilmişti

28 Mart 2022 10:19

Milli Savunma Bakanlığı, 28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.
 
SAS timlerinin intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı ve müdahaleyle etkisiz hale getirildi. 

İki gün önce de İstanbul Boğazı'nda bir mayın tespit edilmişti. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın etkisiz hale getirilmişti. 

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