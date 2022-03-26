'İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği' iddiası yalanlandı

İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde mayına benzeyen bir yabancı cisim görülmesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Daha sonra ikinci bir mayın ihbarının olduğu iddia edildi. Güvenlik kaynakları ‘İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği’ iddiasını yalanladı.

İstanbul boğazında fark edilen mayın etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mayına ilişkin, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklaması yaparken, mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçakoca (M-268) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak amacıyla Boğaz'dan geçti. İlk bulunan mayının imha edilmesinin ardından ikinci bir mayının daha görüldüğü ihbar edildi.

Bir mayın ihbarı daha

İhlas Haber Ajansı, 'Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendiği ve ihbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı' yönündeki iddiaları aktardı. Daha sonra yapılan açıklamada İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.