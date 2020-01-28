MSB: Gözlem noktalarını tehlikeye atacak her türlü girişime karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ordusunun İdlib'in en büyük ilçesi Maarat el Numan'ı ele geçirdiği iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı. MSB'den yapılan açıklamada "Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir" denildi.

Sputnik'in haberine göre, Suriye ordusunun, İdlib'in en büyük ilçesi durumundaki Maarat el Numan'da kontrolü sağladığı belirtildi. Konuya ilişkin MSB'den açıklama gelirken, Suriye ordusunun operasyonunun Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarının güvenliğini tehlikeye atması durumunda karşılık verileceği bildirildi.

MSB açıklamasında, 12 Ocak 2020 tarihinde ilan edilen ateşkese rağmen Suriye ordusunun İdlib'de havadan ve karadan saldırılar düzenlediği, "sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam ettiği" belirtildi.

İmzalanan mutabakatlar çerçevesinde Gözlem ve Kontrol Noktalarının tehlikeye girmesi durumunda karşılık verileceği kaydedilen açıklamada, "Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir" ifadeleri kullanıldı.