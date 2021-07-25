MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Suriye'nin El Bab kasabasında görevli Türk birliğine saldırı düzenlendiği, saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırının ardından MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiştir" denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."