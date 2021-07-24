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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

24 Temmuz 2021 23:40

Suriye'nin El Bab kasabasında görevli Türk birliğine saldırı düzenlendiği, saldırıda 2 askerin şehir olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

"Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

MSBMilli Savunma BakanlığıEl BabSuriyeFırat Kalkanı
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