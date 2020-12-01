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MSB duyurdu: Katar ordusundaki askerlere komando eğitimi verildi

01 Aralık 2020 17:25

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verildiğini bildirdi.

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