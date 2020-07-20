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MSB duyurdu: Hakkari’de 2 asker şehit oldu

20 Temmuz 2020 18:42

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

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