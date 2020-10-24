MSB'den S-400 açıklaması: NATO sistemine entegre edilmeden kullanılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop'ta denemeleri süren S-400'lere ilişkin yeni bir açıklama yaparken, "NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi'nin hazırlıkları kapsamında deneme ve sistem kontrolleri yapıldığı söylendi.

Açıklamada, ''NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır'' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada, S-400 hava savunma sistemi 83 milyon için zorunluluk haline geldiğini belirtmiş, ''Bu sistemin tedariki, hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz'' ifadelerine yer vermişti.