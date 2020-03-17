T24 LogoT24 Logo
Gündem

MSB'den bedelli askerlik açıklaması

2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi

17 Mart 2020 22:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır. Yedek Subay ve yedek Astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi Erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’inci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir” denildi.

ETİKETLER

MSBMilli Savunma Bakanlığıbedelli askerlikbedelli askerlik celpbedelli askerlik sevkcelp ve sevk işlemleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24