MSB'den ABD açıklaması: Ankara Büyükelçisi Gara katliamından PKK'yı sorumlu tutuyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam bir görüşme yapıldığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Satterfield, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam Milli Savunma Bakanlığı'nda bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."

Satterfield bugün konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı.

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