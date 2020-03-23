MSB: Birliklere katılan er ve erbaş 14 gün gözetimde tutulacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerliğini yapmak için acemi birliklerine katılan gençlerin Koronavirüs'e karşı korunması için her türlü gayretin sarf edildiğini açıkladı.

Yeni celplerin şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edildiği ve sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedilen açıklamada, yapılan tüm işlemlerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş veya erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Bu hassas süreçte Koronavirüs'le ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır" denildi.