MSB: Barış Pınarı bölgesinde terör saldırısı gerçekleşti, 5 sivil hayatını kaybetti

Millî Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn'da bir pazar yerine terör saldırısı gerçekleştiğini açıkladı. Bakanlık, saldırı sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı."

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