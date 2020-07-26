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MSB: Barış Pınarı bölgesinde terör saldırısı gerçekleşti, 5 sivil hayatını kaybetti

26 Temmuz 2020 10:54

Millî Savunma Bakanlığı,  Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn'da bir pazar yerine terör saldırısı gerçekleştiğini açıkladı. Bakanlık, saldırı sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı."

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