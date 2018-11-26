MSB: Askeri helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Sancaktepe bölgesinde düşen askeri helikopterin, bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, UH-1 tipi helikopterin, İstanbul’da bulunan Kara Havacılık Alay Komutanlığından saat 10.30 sıralarında eğitim amacıyla kalkış yaptığı belirtilerek şöyle denildi:

\"UH-1 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle Sancaktepe bölgesinde kaza kırıma uğramıştır. Söz konusu kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kazanın sebepleri teknik ekip tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenecektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavisi devam eden yaralımıza acil şifalar dileriz.\"