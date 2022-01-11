MSB, ABD'li şirketi kamu ihalelerinden yasakladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'li şirket ZDT Hightech Solutions Inc firmasını kamu ihalelerinden yasakladı.

MSB, ABD Orlando'da yerleşik askeri parça tedarikçisi ZDT Hightech Solutions Inc firmasını kamu ihalelerinden yasakladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, MSB, şirketin bir yıl süreyle kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamındaki ihalelere girmesine yasak getirdi.

Şirketin internet sitesinde, firmanın ABD ordusu ve Continental Airlines ile birlikte Türkiye'de FNSS Savunma Sanayi, MKE, OTOKAR, TAI, Tem Kablo, TEPAS, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yoları ve Türk Kara Kuvvetlerine parça sağladığı belirtiliyor.