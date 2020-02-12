MSB: 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib bölgesindeki çeşitli çatışmalarda 55 Suriye ordusu mensubunun 'etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

Erdoğan: Askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.