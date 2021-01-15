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MSB, 2 hakim subayın meslekten ihraç edildiğini açıkladı

15 Ocak 2021 08:56

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler Komisyonu, FETÖ ile bağlantısını olduğu iddia edilen Albay Cihan Osman Çelik ve Üsteğmen Doğan Turan’ın meslekten çıkarılmalarına oybirliğiyle karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler Komisyonu'nun iki hakim subayla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Komisyonumuzca toplam iki Askeri Hakim Subayın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden, 7145 sayılı Kanunun 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 35'A maddesi gereğince, meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir."

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