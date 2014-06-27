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MS teşhisi konulan Serdar Ortaç'a 'keşke ölsen' tweetleri

Serdar Ortaç, kendisine atılan ‘keşke ölsen’ tweetlerini Twitter’dan paylaştı

27 Haziran 2014 15:45

MS teşhisi konulan Serdar Ortaç, Twitter hesabından kendisine gelen 'Keşke ölsen' mesajlarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde MS teşhisi konulan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Twitter hesabından kendisine gelen 'Keşke ölsen' mesajlarını paylaşıyor.

Sanatçının kendisinin de paylaştığı o mesajlar:

'Serdar Ortaç MS hastasıymış, çocuğu yaşında hatunla evlenince birçok erkeğin bedduasını aldı, oysa ben de bir bayanım ama aldı.'

'Kötüye bir şey olmaz Serdo'

'Serdar Ortaç MS hastasıymış, vah vah, eh alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.'

'Allah yarına bıraksa da yanına bırakmaz. Serdar Ortaç'a sevinmedim ama üzülmedim de.'

'Serdar Ortaç MS hastası olmuş, ilahi adalet mi diyelim ne diyelim ama herkes ölecek, bazıları günahlarıyla acı çekerek sürünecek.'

 'Gebersen de kurtulsak.'

 

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