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MS hastasına eski iş arkadaşları akülü sandalye hediye etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE'de, MS hastalığı (Multipl Skleroz) nedeniyle yürüyemeyen  52 yaşındaki Hakan Demirel'e iş arkadaşları akülü tekerlekli sandalye hediye etti

10 Eylül 2017 21:11

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE\'de, MS hastalığı (Multipl Skleroz) nedeniyle yürüyemeyen  52 yaşındaki Hakan Demirel\'e iş arkadaşları akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Düzce\'de oturan 2 çocuk babası Hakan Demirel 1 yıl önce MS hastalığına yakalanarak yürüme yetisini yitirdi. Demirel, hastalığı nedeniyle kentte bulunan profil fabrikasındaki işinden de ayrılmak zorunda kaldı. Haftada 2 gün yakınlarının yardımı ile dışarı çıkabilen Demirel\'e 5 yıl birlikte çalıştığı eski iş arkadaşları akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Arkadaşlarının hediyesi karşısında büyük mutluluk yaşayan Demirel şöyle dedi:
\"Hastalığım nedeniyle dışarıya çıkmakta, gezmekte, herhangi bir aktivite yapmakta zorluk çekiyorum. Arkadaşlarım sağ olsun beni unutmadılar. Allah hepsinden razı olsun. Küçük bir hediye aldık gibi düşünüyor olabilirler ama benim için çok büyük bir hediye. Evimden, son 1 senede 10 defa, dışarıya çıkmamışımdır. Bu araç sayesinde rahatlıkla dışarıya çıkacağım. Güneş alacağım, belki yağmurda ıslanacağım. Dışarının keyfini süreceğim.\"
Aldığı emekli maaşının hastalığının tedavi masrafları için yeterli olmadığını ifade eden Demirel şöyle devam etti:
\"Kas hastalığının bilinen bir tedavisi yok. Ama bu hastalığı yavaşlatmak, minimize etmek için havuzda yüzmem, tedavi görmem gibi yöntemler var. Tabi bunun için maddi güç gerekiyor. Şu anda bütçem buna yetmiyor. Eğer bununla ilgili bir yardımsever bana yardım edebilecekse ne mutlu bana.”
Demirel\'in arkadaşlarından Ömer Kadan ise “Hakan Ağabeyimizi sevmemizden dolayı, arkadaşlarımızın katkısı ile bunu yapabildik. Yaklaşık 5 sene beraber çalıştık. Zaten sıkıntılarını, problemlerini bizzat görüyorduk. Belki küçük görülebilir ama bu gibi şeyler bazı insanları çok mutlu edebiliyor” diye konuştu.

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