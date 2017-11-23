MS hastası emekli öğretmene, eski öğrencileri sahip çıktı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI’da yakalandığı MS hastalığı nedeniyle eşi ve çocukları tarafından terk edilen emekli öğretmen Sefa Altun\'a (52), öğrencileri sahip çıktı.

Ağrı İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersi öğretmenliği yaparken MS hastalığına yakalanan Sefa Altun, 2004 yılında malulen emekliye ayrıldı. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Altun, eşi ve çocuğu tarafından da terk edildi. Sefa Altun, İzmir\'i gidip, buradaki yakınlarının yanına yerleşti. Altun\'un mutlu olmadığını öğrenen öğrencileri, hocalarını Ağrı\'ya getirdi. Kentte özel bir bakım evine alınan Sefa öğretmeni öğrencileri ve arkadaşı olan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ziyaret etti. Öğrencileri, yatakta yatan Sefa Altun\'un elini öpüp, ‘Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Arkadaşı Milli Eğitim Müdürü Turan ile öğrencilerini karşısında gören Sefa öğretmen, duygulu anlar yaşadı. Tüm öğrencilerine teşekkür ve dua eden Altun “Sizler çok vefalı öğrencilersiniz. Kötü günler yaşadım. Ama sizler bana kucak açtınız. Sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah Allah sizleri cennetine koyar ve beni de sizlere komşu eder\" diye konuştu.

Sefa hocanın her zaman yanında olacaklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, \"Artık onun ailesi bizleriz. İnşallah tüm sıkıntıları geride kalacak\" dedi.

Altun’un öğrencilerinden biri olan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin ise \"Hocamız bizim için çok değerli. Yaşadıklarını duyunca çok üzüldük ve harekete geçtik. Artık bizimle beraber. O\'nu bu gününde yalnız bırakamazdık. Çünkü üzerimizde çok emeği var\" diye konuştu.



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