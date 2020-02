MS hastası akademisyenden pop albümü

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- İLKOKUL yıllarında katıldığı müzik yarışmasında 1\'inci olduktan sonra müziğe duyduğu ilgi daha da artan Multipl Skleroz (MS) hastası, akademisyen Gülşah Tanrıöver (44), \'Vurur Aşkı\' adlı pop müzik albümü çıkardı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nde görevli öğretim üyesi Dr. Tanrıöver, MS ile 17 yaşında tanıştığını ifade ederek, \"MS arkadaşım gibi oldu. Hayatım boyunca elde ettiğim tüm başarılarda yanımdaydı. MS hastaları umudunu kesmesin, hayata tutunup hedef koysun. Hayatta mutlu olmak için düşlemek ve umutlu olmak gerekiyor\" dedi.

Aksaray\'da ilkokulda okuduğu sırada düzenlenen müzik yarışmasında 1\'inci olan ve müziğe tutkuyla bağlanan Gülşah Tanrıöver, 17 yaşındayken merkezi sinir sistemi hastalığı MS olduğunu öğrendi. MS ile mücadele ederken müzikten de kopmayan Gülşah Tanrıöver, eğitimini tamamlayıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Bilim Dalı\'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. \'Vurur Aşkı\' adlı pop müzik albümü çıkaran Dr. Gülşah Tanrıöver, albüme adını veren şarkıya klip çekti. Ümraniye Platoları\'nda çekimleri tamamlanarak müzikseverlerin beğenisine sunulan klip, video paylaşım sitesinde 200 bin izlenme oranına ulaştı. Klibin yönetmenliğini Hasan Kuyucu, aranjörlüğünü Kaan Gökman, prodüktörlüğünü ise Gülşah Tanrıöver\'in eşi Ahmet Ulvar Tanrıöver yaptı.

5 yaşında şarkı söylemeye başladığını ifade eden Dr. Gülşah Tanrıöver, \"İlkokulda bir ses yarışmasında 1\'inci oldum. Yarışmadan sonra müziğe daha çok ilgi duymaya başladım. O dönemde, güzel sanatlar lisesi olmadığı için lisans eğitimime kadar müzik eğitimi alamadım. Lisans eğitimine, o dönemdeki adıyla Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı\'nda başladım. 4 yıl süren lisans eğitimini tamamladıktan sonra da, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi\'nde göreve başladım\" dedi.

23 yıldır şiir ve şarkı sözü yazdığını da belirten Dr. Tanrıöver, \"1995 senesinden itibaren şiir ve şarkı yazıyordum. Uzun yıllar geçtiği için olgunlaşma süreci oldu. 2015\'te doktoramı bitirdim. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nde doktor öğretim üyesi olarak atandım. Deneyimlerimi, insanlarla paylaşmak istedim ve \'Vurur Aşkı\' klibini çıkardım. Akademik hayatımız devam ettiği için çeşitli korolarda şef olarak görev yapıp, yeni müzisyenlerin yetişmesinde rol oynadım. Şarkı söyleme aşkı hiçbir zaman içimden gitmedi. İnsanlara şarkı söylemek istedik. Klibim bu yüzden çıktı\" ifadelerini kullandı.

\'MS BANA HAYATI ÖĞRETTİ\'

Klibin prodüktörü, 23 yıllık müzik ögretmeni eşi Ahmet Ulvar Tanrıöver\'in kendisini hep desteklediğini dile getiren GülşahTanrıöver, \"Eşimle 1995 yılında tanıştım. Bana çok yardımcı oldu. Hep inandı. Prodüktörlüğümü yaptı. Her zaman yanımda oldu\" dedi. Gülşah Tanrıöver, \"Birlikte yaşamak zorunda olduğum hastalık nedeniyle çeşitli sıkıntılı günlerim oldu. MS ile yaşamaya başladım. Müzik hayata hep tutunmamı sağladı. Uzun yıllar, sabrı, umudu kısacası hayatımdaki her şeyi MS bana öğretti. Hastalığıma rağmen, kendimi hayata hep umutla ve eşimle mutlu olmaya adadım. Sıkıntıları, hep güzellikle ve müzikle yenmeye çalıştım\" diye konuştu.

\'DÜŞLEMEK VE UMUTLU OLMAK GEREKİYOR\'

MS hastalarına umutlarını hiçbir zaman yitirmemeleri önerisinde bulunan Gülşah Tanrıöver, şöyle dedi:

\"Benimle aynı kaderi paylaşan hastalar, hayattan asla umudunu kesmesinler. Hedeflerine ulaşmak için ümitlerini kaybetmesinler. Hayatta mutlu olmak için, düşlemek ve umutlu olmak gerekiyor. Bunu sadece MS hastalarına değil herkese tavsiye ediyorum. Hayata hep umutlu baksınlar. Hayal etmek ve hedef koymak çok önemli. Müzik ve başarı benim için her zaman bir hedefti. Senelerce bu hastalıkla birlikte çalışmalar yaptım. Çok zor oldu. Normalde bir insanın 1 günde yapması gereken şeyi 10 günde yaptım ama başardım.\"

Hedeflerinden de bahseden Gülşah Tanrıöver, \"Albümümüz ile farklı kitlelere ulaştık. \'Vurur Aşkı\'nın 3 versiyonu var. Akustik, normal ve remix versiyonu olarak yayında. Güzel bir çalışma oldu. Albümü insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ses eğitimcisi olduğum için farklı tarzlarda da çalışmalar yapıyorum. Sevgililer Günü için bir çalışmamız var. Sevenlerimizin karşısına başka tarzda eserlerle de çıkmaya hazırlanıyoruz. Türk halk müziği ve caz gibi alanlarda sevenlerimizin beğenisine eserler sunacağız\" diye konuştu.



