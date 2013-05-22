MS hastalarını rahatlatacak çalışma

Multipl Skleroz (MS) hastalarının geri ödeme listesine alınması için kampanya yürüttükleri üç ilaçtan ikisinin listeye alınması için çalışma yürütülüyor.

Türkiye'de sayılarının 40 bine ulaştığı, bunların büyük bölümünün ise 20-40 yaş arası kişilerden oluştuğu tahmin edilen MS hastalarının kullandığı 'Fingolimod', 'Natalizumab' ve 'Dalfampridine' etken maddeli ilaçların, geri ödeme listesine alınmasına yönelik kampanya başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de ruhsatı olan 'Fingolimod'un geri ödeme listesine alınması için üretici firmanın Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yaptığı başvuruyla ilgili değerlendirme sürüyor. Halen Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi'nde bulunan ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) vasıtasıyla getirilen ilacın her kutusuna devlet bin 880 avro ödüyor.



Ruhsat için inceleme sürüyor



'Natalizumab' etken maddeli ilaç için üretici firmanın yaptığı ruhsat başvurusu da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakoloji Komisyonunun gündeminde. Yurtdışı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ve TEB'in getirdiği söz konusu ilacın her kutusu için devletin ödediği miktar bin 880 avro.

'Dalfampridine' etken maddeli ilaç için ise üretici firmanın henüz ruhsat başvurusu yapmadığı, TEB tarafından getirilen ilaca SGK 675 avro ödüyor.