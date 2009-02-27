MS hastalarına yeni umut

Multiple Skleroz (MS) hastalarının yürüyüşü bir ilaç sayesinde düzeldi.



ABD'nin Rochester Üniversitesinden Andrew Goodman ile ABD ve Kanada'daki 33 MS merkezinden meslektaşının 18 ila 70 yaşındaki MS hastası 301 kişi üzerinde yaptığı klinik araştırma, Fampridin adlı ilacın hastaların yürümesini düzelttiğini gösterdi.



Araştırmacılar, MS hastası bir gruba 14 hafta boyunca günde iki kez 10 mg Fampridin, diğer gruba placebo verdi. Fampridin alanların yürüme hızı yüzde 35, placebo alanlarınki ise yüzde 8 arttı.



Bilim adamları, ilacın, sinir liflerinin etrafını saran koruyucu miyelin kılıfının kaybına (demiyelinizasyon) etki etmediğini, ancak sinir liflerinin ileti hızına katkıda bulunduğunu vurguladılar.



Araştırma "The Lancet" dergisinde yayımlandı.



İlacı geliştiren Acorda Therapeutics şirketi, ilacın piyasaya sürülme izni için bu ay Amerikan Gıda ve İlaç Dairesine başvurmuştu.





MS nedir?





MS, beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfla (miyelin kılıfı) ilgili bir hastalık olarak biliniyor. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz) yer alıyor, bu sertleşmiş alana plak deniyor. Plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabiliyor ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebiliyor.



Belirtiler etkilenen sinir sistemi bölgesine göre farklılık gösteriyor. Bunlar arasında halsizlik, karıncalanma, uyuşma, duyu eksikliği, denge bozukluğu, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük, idrar kaçırma veya yapamama, erkeklerde cinsel güç azlığı sayılabiliyor. (A.A)





