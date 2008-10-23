MS hastaları için yeni bir umut

Lösemi tedavisi için geliştirilmiş bir ilacın, MS (Multipl Skleroz) hastalığının beyinde yol açtığı hasarı düzeltebileceği açıklandı.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi’ndeki uzmanlar, New England Journal of Medicine adlı tıp dergisindeki makalelerinde Alemtuzumab adını verdikleri ilacın, hastalığın ilk aşamasında bazı hastalarda kaybedilen beyin fonksiyonlarını yeniden kazandırdığını kaydettiler.



Araştırmacılar bunun, hastalığı durdurma ve yıkıcı etkilerini geri çevirme potansiyeli taşıyan ilk MS ilacı olduğunu vurguladılar.



Bilim insanları bununla birlikte, çalışmalarının hala başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, ilacın çok ciddi yan etkileri bulunabileceği uyarısında bulundular.



Alemtuzumab monoklonal antikor olarak bilinen türde bir ilaç ve 1970’lerde Cambridge’de geliştirildi. Uzun bir süredir de bağışıklık sistemindeki kanserli beyaz hücreleri öldürme yöntemiyle, lösemi tedavisinde kullanılıyor.



Üç yıl süreyle yürütülen son çalışma, Tekrarlayan ve Düzelen Tip (Relapsing-Remitting) MS’li 334 hastayı kapsıyor. Alemtuzumab’ın henüz tedavi altına alınmamış bu hastalarda, nöbetleri, interferon beta tedavisiyle sağlanan sonuca kıyasla, yüzde 74 oranında azalttığı kaydedildi.



Alemtuzumab’ın ayrıca, interferon beta’ya kıyasla, sürekli yorgunluk ve bedensel işlevleri yerine getirememe riskini de yüzde 71 oranında azalttığı gözlendi.



İlacın deneme uygulamasına katılan hastalarda daha önce tamamen kaybolduğu kimi işlevlerin yeniden elde edildiği, dolayısıyla araştırmanın başlatıldığı üç yıl incesine kıyasla daha az yetersizlik ve yorgunluk çektikleri saptandı.



Buna karşılık interferon beta tedavisi gören hastalarda bedensel işlevlerin giderek azaldığı ve kötüleştiği görüldü.



Yapılan beyin tomografileri de, Alemtuzumab tedavisi gören hastaların beyinlerinde büyüme olduğunu; beta tedavisi gören hastaların beyinlerindeyse zamanla küçülme olduğunu ortaya koydu.

