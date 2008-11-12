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Kültür-Sanat

Mr. Spock geri geliyor!

2009 ilkbaharında gösterime girmesi beklenen yeni Uzay Yolu filmi Londra'da tanıtıldı.

12 Kasım 2008 02:00

Lost dizisinin yapımcısı JJ Abrams, Londra'da düzenlediği bir basın toplantısıyla 2009 Mayısı'nda gösterime girmesi beklenen Uzay Yolu filmini kısa kliplerle tanıttı.

Amerikalı aktör Chris Pine'ın Kaptan Kirk, Heroes dizisinin yıldızı Zachary Quinto'nun Mr Spock ve İngiliz oyuncu Simon Pegg'in de mühendis Scotty'yi canlandırdığı filmde, Leonard Nimoy'un da ihtiyar Mr Spock'ı canlandırdığı
görüldü.

Hiçbir zaman büyük bir Uzay Yolu hayranı olmadığını itiraf eden yapımcı Abrams, filmin Mayıs 2009'da gösterime girmesini öngördüklerini belirtti.

Basın toplantısında muhabirlere, üzerlerinde "Yıldız Filosu" şekli bulunan renkli mini kekler ikram edildi.

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